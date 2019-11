Parlamento aprova votos de pesar pela morte do cabo Jorge Gomes da GNR

Hoje às 13:29 Facebook

O parlamento aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, votos de pesar do PS e CDS-PP pela morte em serviço do cabo Jorge Gomes da GNR, chumbando idêntica iniciativa do Chega com considerações sobre ausência de respeito pelas forças de segurança.

Os votos dos PS e do CDS-PP foram aprovados por unanimidade, enquanto o do Chega teve votos contra da bancada socialista, Bloco de Esquerda, PCP e PEV. PAN e Livre optaram pela abstenção, enquanto PSD, CDS e Iniciativa Liberal estiveram ao lado do voto apresentado pelo deputado André Ventura.

No voto apresentado pela bancada do PS, refere-se que "foi com profundo pesar que a Assembleia da República tomou conhecimento do falecimento, no passado domingo, do cabo Jorge Gomes, militar da GNR, na sequência de um terrível acidente de viação ocorrido na A42, em Arreigadas, quando se encontrava no local ao serviço do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto".

"A sua morte representa um trágico e lamentável acidente, pois ocorreu de forma inesperada no momento em que cumpria a sua missão de militar da GNR destacado para o local para prestar assistência a outro acidente", salienta-se no voto apresentado pela bancada socialista.

No mesmo sentido, o CDS, no seu documento, frisa que a morte do cabo Jorge Gomes "ocorreu enquanto desempenhava as suas funções em prol da segurança do país".

"É um momento de profundo pesar para quem reconhece um papel determinante das forças de segurança nas funções de soberania. Pelo exposto a Assembleia da República decide: Manifestar o seu profundo pesar e consternação pelo falecimento do cabo Jorge Gomes enquanto estava ao serviço e apresenta à família as suas sentidas condolências; reconhecer a importância do papel desempenhado pelas forças de segurança nas funções de soberania do país", lê-se no voto da bancada democrata-cristã.

Já o voto do deputado do Chega André Ventura, que foi chumbado pela esquerda parlamentar, além de referir que o cabo Jorge Gomes foi abalroado por uma viatura que se despistou na A42, em Arreigadas, distrito do Porto, faz também considerações de ordem política.

"Num país em que tão pouco se respeitam as forças de autoridade, e em que diária e gratuitamente o Estado não valoriza devidamente todos quantos dedicam a sua vida à nossa, em serviço da pátria, o Chega transmite o seu mais sincero e profundo pesar pela morte do militar Jorge Gomes, endereçando aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências", refere-se neste voto.