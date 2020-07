Parlamento aprovou mais leis comunistas do que as propostas por socialistas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 14:35 Facebook

O PCP foi o partido que mais projetos de lei conseguiu fazer aprovar na primeira sessão legislativa do Parlamento e aquele que mais questionou o Governo durante os três períodos de estado de emergência que o país viveu, entre 19 de março e 2 de maio. A bancada socialista ficou em quinto lugar no número de iniciativas legislativas aprovadas, ficando inclusive atrás do PAN. De novo, os deputados da Esquerda voltam a ser os mais produtivos.

De acordo com o balanço da atividade parlamentar na primeira sessão legislativa, revelado ontem pela Assembleia da República, o último ano foi menos fértil na produção legislativa por iniciativa dos partidos, em comparação com o período de setembro de 2018 a outubro de 2019. Foram 98 leis aprovadas - uma diminuição de 8%.

Mas, em contrapartida, o Parlamento levou menos tempo a aprovar esse pacote de leis, tendo diminuído para metade o prazo habitual. Se nos dois anos anteriores levava em média mais de 110 dias, agora, talvez sob pressão dos estados de emergência, levou cerca de 57 dias. As propostas de lei do Governo - em maior número do que no passado - também passaram em tempo recorde.