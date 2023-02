Parlamento dá luz verde a universidades politécnicas

Joana Amorim Hoje às 14:41 Facebook

Deputados aprovaram, ainda, a outorga do grau de Doutor, reivindicação antiga dos politécnicos, que falam num "feito histórico".

A outorga do grau de Doutor pelos institutos superiores politécnicos e a passagem da sua designação para universidades politécnicas foi nesta sexta-feira aprovada pelos deputados. Para o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), trata-se de "uma grande vitória do país como um todo", destacando ao JN a sua presidente, Maria José Fernandes, a "unanimidade parlamentar", com "apenas seis votos contra".

De acordo com o texto final agora aprovado no Parlamento, os politécnicos passam, então, a ministrar doutoramentos, um exclusivo até agora das universidades. No entanto, terão de cumprir os requisitos previstos na lei, concretamente a integração mínima de 75% dos docentes do doutoramento em unidades de investigação com a classificação de Muito Bom ou Excelente.