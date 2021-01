Parlamento debate criação de apoios para professores deslocados

Alexandra Inácio Hoje às 07:06 Facebook

BE, PAN, PCP e PEV querem reembolsar os professores colocados a mais de 50 ou de 60 quilómetros de casa pelas despesas em habitação e transportes. Os projetos de lei são debatidos esta quarta-feira no Parlamento.

O presidente da associação nacional de diretores (ANDAEP), Filinto Lima, considera que a falta de professores que se faz cada vez mais sentir nas escolas ameaça ser a próxima "pandemia" a atingir o país se não começarem a ser aprovadas medidas que a tentem travar.

Na passada segunda-feira estavam por preencher 233 horários em oferta de escola, garante a Federação Nacional de Professores (Fenprof). "Cerca de mais 100 que há um ano", garante o dirigente da Fenprof, Vítor Godinho, que estima que "largos milhares de alunos, certamente mais de 10 mil" estejam sem aulas a, pelo menos, uma disciplina.

Quase 70% dos 223 horários são iguais ou superiores a oito horas letivas, o que significa que antes de terem sido colocados em oferta de escola não foram preenchidos nas reservas de recrutamento nacionais por falta de candidatos ou por terem sido recusados. A maioria dos horários são em Lisboa (92), Setúbal (42) e Faro (15), onde o preço das casas faz disparar as recusas. Inglês (33), Português (26), Francês (17), no Secundário, Informática (15) e Inglês no 1.º ciclo (15) são dos grupos com mais horários por preencher. Os quatros partidos querem aprovar o reembolso das despesas gastas em habitação e transportes e, a serem aprovados, todos apontam a entrada em vigor das medidas para 2022.

O JN interpelou o Ministério da Educação sobre o número de horários por preencher mas não recebeu resposta.

"Qualquer iniciativa que contribua para manter e trazer mais profissionais para a docência é bem-vinda", considera Vítor Godinho. Filinto Lima e Manuel Pereira, presidente da associação de dirigentes escolares (ANDE) também concordam com as iniciativas. Mas os três alertam que apoiar as deslocações não é suficiente para reverter o envelhecimento (que pode levar à aposentação de quase 60% até 2030) e garantir a substituição porque os cursos, no Superior, estão quase desertos.

"Este é um problema que se agudiza quase a cada mês e ano que carece de medidas urgentes e estruturais", insiste Manuel Pereira. O presidente da ANDE há muito defende que os apoios às deslocações deviam ser aprovados pelas autarquias pois há professores deslocados em quase todas as escolas.

Horas extraordinárias "minimizam problema"

Filinto Lima garante que a autorização dada às escolas para atribuírem horas extraordinárias a professores do quadro "mitigou" as dificuldades de preenchimento de horários. "Está melhor que em outubro ou novembro mas não está resolvido", insiste.

São precisas mais medidas, por exemplo, defende, a vinculação extraordinária de quem tem vários anos de serviço para que "não abandonem o sistema ou recusem horários, porque ganham mais a dar explicações ou a trabalhar num hipermercado ao pé de casa". É que com quase 60% da classe a atingir a idade de aposentação até 2030, o presidente da ANDAEP teme que o sistema fique sem candidatos com profissionalização (mestrado em ensino) para preencher todas as vagas. "Seria um retrocesso ao século passado", sublinha, referindo-se à década de 1980 quando muitos também se aposentarem e entraram na docência, professores sem formação pedagógica e alguns sem licenciatura.

Medidas para 2022

Os quatro projetos, a serem aprovados, atiram a entrada em vigor das medidas para o próximo orçamento do Estado, ou seja, para 2022. E entregam a limitação de valores ao acordo que resultar das negociações entre Ministério da Educação e organizações sindicais. BE e PAN propõem que os reembolsos sejam pagos a quem ficar colocado a mais de 60 quilómetros da residência (critério já aplicado na Função Pública noutros casos), PCP e PEV para quem for colocado a mais de 50 quilómetros. Comunistas e Verdes especificam ainda que o apoio para a renda deve assegurar, pelo menos, metade do valor. Os reembolsos só devem ser pagos mediante faturas que comprovem as despesas.

"Não só a Escola Pública precisa destes professores, como também é justo compensá-los pela necessidade do sistema de ter docentes deslocados", lê-se no projeto do BE. O PAN sublinha que a medida pretende dar maior "atratividade" à carreira, assegurando novos docentes e "promovendo o rejuvenescimento da classe".