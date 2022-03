Parlamento debate subida dos combustíveis no dia 15

O Parlamento vai discutir a subida do preço dos combustíveis na próxima terça-feira, dia 15, decidiu a conferência de líderes. O debate, solicitado pelo PCP, terá a presença dos secretários de Estado da Energia e dos Assuntos Fiscais. No dia seguinte, a ministra da Administração Interna participa num plenário sobre a repetição das eleições legislativas no círculo da Europa.

"Havendo consenso sobre a realização dos debates na Comissão Permanente, nos termos propostos, o presidente da Assembleia da República concluiu que estes ficariam agendados para os dias 15 e 16 de março, às 15 horas", lê-se na súmula da conferência de líderes desta quarta-feira.

No entanto, os trabalhos no dia 15 não arrancam com o tema dos combustíveis, mas sim com a discussão pós-Conselho Europeu de 24 de fevereiro. Este terá a participação do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Quando terminar o plenário inicial, arranca o do aumento do custo dos combustíveis. A presença do secretário de Estado da Energia, João Galamba, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi solicitada aos líderes dos partidos por Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

"Consequentemente, o debate com a ministra da Justiça e da Administração Interna [Francisca van Dunem], solicitado pelo grupo parlamentar do PSD, teria de ficar agendado para o dia 16 de março", lê-se na súmula. O resultado da repetição das eleições no círculo da Europa, recorde-se, será conhecido a 25 de março, estando por atribuir dois mandatos.

A próxima conferência de líderes ficou agendada para dia 22, às 16 horas.