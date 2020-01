Parlamento discute eutanásia a 20 de fevereiro

Hermana Cruz Hoje às 13:07 Facebook

A eutanásia vai voltar a ser discutida no Parlamento no dia 20 de fevereiro. A data foi proposta pelo BE e foi aceite em conferência de líderes, nesta manhã de quinta-feira.

Os projetos de lei do PS, BE e PAN que visam a legalização da eutanásia vão ser discutidos em plenário, no dia 20 de fevereiro. Essa foi a data acertada, na conferência de líderes desta manhã de quinta-feira, a pedido do Bloco de Esquerda.

Recorde-se que a descriminalização da eutanásia foi discutida no Parlamento em maio de 2018. As propostas do PS, PEV, BE e PAN foram rejeitadas.

O projeto do PS teve 110 votos a favor e 115 contra, com quatro abstenções. O do PAN teve 107 votos a favor, 116 contra e 11 abstenções. A proposta do BE recebeu 104 votos a favor, 117 votos contra e oito abstenções. O do PEV recolheu 104 votos favoráveis, 117 contra e oito abstenções