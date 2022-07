Parlamento diz que incompatibilidade de Mariana Mortágua está sanada

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:47 Facebook

O Parlamento aprovou, esta quarta-feira, um parecer onde se defende que as situações de incompatibilidade da deputada Mariana Mortágua estão sanadas, uma vez que as obrigações declarativas da parlamentar do BE "foram cumpridas". Mortágua já devolveu a totalidade do dinheiro que tinha recebido enquanto comentadora da SIC, numa altura em que estava em regime de exclusividade no Parlamento.

O parecer, votado na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, ​foi aprovado com os votos a favor de PS, PSD, BE, PCP e IL. Apenas o Chega se absteve, tendo feito saber que entregará uma declaração de voto por escrito.

Numa nota a que o JN teve acesso, a Comissão deliberou que "as obrigações declarativas foram cumpridas pela senhora deputada no final da XIV legislatura e na XV legislatura, sanando a irregularidade ocorrida nas XII e XIII legislaturas".

O Parlamento sublinhou que a infração praticada por Mariana Mortágua cessou em 2019, sendo que só no ano seguinte a Comissão estabeleceu que os deputados em regime de exclusividade não podem ser comentadores televisivos. O parecer também realça que a parlamentar bloquista não era caso único.

"Uma vez que só através do seu relatório de 13 de fevereiro de 2020 a Comissão entendeu expressamente que a atividade de comentário televisivo remunerado impede o exercício do mandato de deputado em regime de exclusividade, tendo-se apurado que há vários casos anteriores a essa data em que tal não mereceu reparo por parte da Comissão, conclui-se que o entendimento antes dessa data é diferente do atual, mais restritivo", refere a nota.

O parecer aprovado acrescenta ainda que as atividades de comentador televisivo e de colunista de jornal "não configuram situações de incompatibilidade nem de impedimento com o exercício da função de deputado".

Ao que o JN apurou, Mariana Mortágua devolveu, por iniciativa própria, a totalidade do dinheiro que tinha recebido.