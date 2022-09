Parlamento vai decidir se deve apagar áudio de Ana Abrunhosa a exigir a sua demissão

Hermana Cruz Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão da Coesão Territorial vai marcar uma reunião para decidir se devem ser apagadas as gravações e os registos de ata com a Iniciativa Liberal a exigir a demissão da ministra Ana Abrunhosa, conforme foi reclamado pelo PS.

A Iniciativa Liberal questionou, esta quarta-feira, a Mesa da Comissão da Coesão Territorial para averiguar se vai ser executado o pedido do PS, que exigiu que sejam apagadas as gravações e os registos de atas com o repto do partido para que a ministra Ana Abrunhosa apresente a sua demissão.

"Apagar é uma atitude absolutamente antidemocrática. Gostava que fosse esclarecido se o pedido do PS vai ser aceite ou não", considerou o deputado liberal Carlos Guimarães Pinto.

PUB

Ao que a Mesa respondeu que a questão vai ser analisada numa posterior reunião da Mesa e de coordenadores da Comissão.

"É absolutamente inaceitável que sequer se considere apagar uma intervenção que um deputado fez numa comissão", reagiu Carlos Guimarães Pinto, questionando, de novo, a ministra quanto aos apoios europeus recebidos pelas empresas do seu marido:" Há ou não um claro conflito de interesses?".

"A nível ético e moral está tudo absolutamente errado", concordou o deputado do Chega, Bruno Nunes, acusando o PS de ter usado um "lápis azul para fazer um cerco vermelho à volta da Iniciativa Liberal".

Aos dois, a ministra Ana Abrunhosa respondeu, assim: "Não tenho mais nada a declarar". "Não vai responder a absolutamente nada?", insistiu Bruno Nunes, ficando sem resposta.

Poucos minutos depois, contudo, a ministra fez um apelo à Mesa: ""Se depender da minha opinião, nada do que disse será apagado. Penso que não há necessidade disso. Não lhe podendo responder, deixo esta declaração. Acho que não devemos, peço que nada seja apagado, que tudo fique, porque acho que ninguém ganha com isso". No final, Ana Abrunhosa emocionou-se.