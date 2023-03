Parlamento vai rever impedimentos de políticos e apertar "portas giratórias"

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, um projeto de lei do PCP que pretende combater as "portas giratórias" e aceitou que seja analisado na especialidade um diploma do PAN, que visa rever o regime de impedimentos dos titulares de cargos públicos. Os diplomas surgiram no seguimento de vários casos que levantaram dúvidas no Governo e que suscitaram um parecer da Procuradoria-Geral da República.

Em cima da mesa estavam seis projetos de lei: dois do BE, dois do PAN e um do PCP e do Chega, que visaram o estreitamento das regras de impedimento dos titulares de cargos públicos e das "portas giratórias" (saídas de membros do Governo para o setor privado).

Os diplomas surgiram na sequência de casos que suscitaram dúvidas no atual Executivo, como os de Manuel Pizarro, Pedro Nuno Santos, Ana Abrunhosa e Rita Marques, e do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que apontou "obscuridades" na lei, por não ser clara no que diz respeito a ligações de governantes com empresas que recebam fundos comunitários.

Mas, apesar de o debate ter sido agendado por iniciativa do BE, nenhum dos seus dois projetos de lei foi aprovado. "O objetivo é separar a política dos negócios, defender a transparência, garantir que não há dúvidas nem espaços obscuros", enfatizou o líder parlamentar dos bloquistas, Pedro Filipe Soares, propondo um agravamento do "período de nojo" (período durante o qual um ex-membro do Governo não pode desempenhar funções em empresas privadas da área que tutelou), novas obrigações declarativas e que os denunciantes sejam protegidos pelo período de quatro anos.

O PS ainda manifestou concordância com "três temas" dos bloquistas. "Parece-me que alterações sucessivas não é um bom método e muitas vezes, gera legislação incoerente", afirmou o deputado socialista Pedro Delgado Alves, manifestando disponibilidade para discutir na especialidade os impedimentos relacionados com os fundos comunitários e as "portas giratórias".

Já o PSD e a Iniciativa Liberal foram menos abertos a mexidas na lei em vigor há quase quatro anos. "Temos é que aplicar a lei existente", justificou a deputada social-democrata Emília Cerqueira, recusando aceitar o projeto de lei do Chega que previa uma pena de prisão até dois anos para os políticos infratores. "Aos restringirmos as possibilidades de quem sai estamos a limitar a qualidade de quem entra", alegou o deputado liberal Carlos Guimarães Pinto.

Socialistas e sociais-democratas acabaram, assim, apenas por viabilizar, pela abstenção, o projeto de lei do PCP, que visa combater as "portas giratórias", propondo um aumento de três para cinco anos do "período de nojo", visando todo o tipo de empresas, e um reforço do regime de incompatibilidades. "As impunidades são uma afronta à democracia", sustentou a deputada comunista Alma Rivera.

O PAN, que tinha apresentado duas iniciativas, conseguiu que o seu projeto de lei que procura reforçar o regime de impedimentos descesse à Comissão da Transparência sem votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. "A luta por mais transparência é um processo em curso", afirmou a porta-voz do partido Inês Sousa Real.

Já o projeto de lei do Chega, que previa uma multa até 240 dias ou dois anos de prisão para os políticos infratores, acolheu apenas os votos do partido de André Ventura, acabando, assim, rejeitado. "Te que haver sanções", ainda vincou Ventura, referindo-se ao caso da antiga secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. "É verdade que a lei prevê sanções, como a de a pessoa não voltar para o Governo. E se a pessoa não quiser voltar", aponto o deputado do Livre, Rui Tavares. Todas as bancadas recusaram, porém, que a penalização passe por uma pena de prisão, como pretendia o Chega.