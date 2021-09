Parlamento volta a reunir todos os deputados, mas máscara deverá ser obrigatória

JN/Agências Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia da República deverá manter o uso obrigatório de máscara em todos os "espaços comuns e partilhados", mas o plenário poderá voltar a reunir-se com a totalidade dos 230 deputados.

Estas medidas constam da proposta dos serviços do parlamento distribuída esta quarta-feira aos grupos parlamentares na conferência de líderes, a que a Lusa teve acesso, e têm em conta que "pelo menos 80% dos deputados/funcionários" já têm a vacinação completa contra a covid-19 e a "progressiva redução de medidas de contenção da epidemia".

"O plenário passa a reunir sem limitação de capacidade, reunindo de acordo com o Regimento", refere a proposta, que revoga a possibilidade de os deputados participarem nas sessões plenárias por videoconferência, exceto quando lhes tenha sido determinado o isolamento por autoridade de saúde.

Atualmente, o plenário funciona com metade dos deputados, depois de, nas fases mais críticas da pandemia, se ter reunido apenas com um quinto dos parlamentares, 46.

Entre as medidas que se manterão conta-se o "uso de máscara em todos os espaços comuns e partilhados" da Assembleia da República, mas deixará de ser feito o controlo obrigatório de temperatura à entrada do parlamento.

O objetivo é que estas medidas entrem em vigor a partir de 4 de outubro e sejam revistas em fevereiro do próximo ano.

Esta quarta-feira, no final da conferência de líderes, questionada se a Assembleia da República irá adaptar as suas regras de funcionamento à nova fase de desconfinamento que entrará em vigor dia 1 de outubro, a porta-voz Maria da Luz Rosinha remeteu a decisão final para uma próxima reunião deste órgão, dentro de uma semana, adiantando que os partidos terão até segunda-feira para se pronunciar sobre o documento distribuído (do qual não quis adiantar o teor).