Pároco suspenso após denúncia de padre vítima de abusos em criança

O pároco de Figueira de Castelo Rodrigo foi afastado pelo bispo da Guarda na sequência das denúncias recebidas pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

A primeira denúncia terá sido feita por um sacerdote que terá sido abusado, há cerca de 30 anos, quando pretendia ingressar no seminário.

O pároco, de 61 anos, foi apontado como autor de abusos feitos há 30 anos quando era pároco na Covilhã e orientador espiritual no Seminário do Fundão. Terá sido no seminário que abusou sexualmente de um rapaz de 12 anos que, entretanto, foi ordenado padre.

D. Manuel Felício, o bispo local, recusou sempre suspender o sacerdote alegando esperar uma acusação formal da justiça.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a diocese Guarda refere que, "por razões cautelares, enquanto se desenrola o processo de investigação prévia, o sacerdote em causa fica temporariamente afastado das suas atividades pastorais, sem que isto possa ser entendido como uma assunção de culpa ou prejudique, de alguma forma, o direito à presunção de inocência".

Sobre o padre agora suspenso, a diocese acrescenta que tem "os elementos necessários para fazer o processo canónico de investigação prévia", que será posteriormente enviado ao Dicastério da Doutrina da Fé, bem como será comunicado ao Ministério Público.