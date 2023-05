Parque da Cidade de Beja recebe nome de Carreira Marques

No Dia do Município, 18 de maio, o Parque da Cidade de Beja vai passar a chamar-se José Manuel da Costa Carreira Marques, que foi presidente da Câmara durante 22 anos.

A proposta formalizada na reunião do executivo do município de Beja, por três ex-vereadores da CDU que trabalharam com Carreira Marques, Manuel Camacho, Vítor Silva e Francisco Caixinha, foi aprovada por unanimidade com os votos dos eleitos do PS, CDU e Coligação Beja Consegue.

Será colocada uma peça no Parque da Cidade, que teve o aval positivo por parte dos filhos do histórico autarca, que será inaugurada depois da cerimónia do Dia do Município no Pax-Júlia Teatro Municipal, onde serão entregues as medalhas da cidade e será feita uma homenagem a Carreira Marques, antigo autarca falecido a 6 de agosto de 2021, aos 77 anos.

O Parque da Cidade foi inaugurado em 2004, pelo então presidente da República, Jorge Sampaio, naquele que foi o último mandato de Carreira Marques, galardoado com a medalha de honra da cidade de Beja.

A proposta vai ser ratificada na Assembleia Municipal que vai reunir extraordinariamente no dia 9 de maio, pelas 17.45 horas, no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil.