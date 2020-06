Parques aquáticos abrem com menor lotação e marcação

Milene Marques Hoje às 14:17 Facebook

Apesar da luz verde do Governo, surgida a 9 de junho, para os parques aquáticos abrirem seis dias depois, só dois é que já conseguiram abrir: o Zoomarine de Albufeira, anteontem, e o Aquaparque Madeira de Santa Cruz, ontem.

Os restantes aceleram passo nos preparativos e nas medidas anti-covid para abrirem até 15 de julho, todos com limites à lotação e com marcação prévia, garante a associação do setor.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) já emitiu um parecer para estes estabelecimentos, depois de a Associação de Parques Aquáticos de Portugal (APAP) ter apresentado uma proposta com base nas orientações da DGS para outras atividades, que apenas mereceu "ligeiros" retoques, segundo Diogo Marques, presidente da APAP.