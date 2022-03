Participação nas eleições da Europa aumenta: 152 votaram

A repetição das eleições na Europa, realizada este sábado e domingo, contou com um aumento de 31% em eleitores que votaram presencialmente. Nestas eleições votaram 152 eleitores, em 34 embaixadas e postos consulares, disse fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) ao JN. Apenas 400 estavam inscritos para votar nesta modalidade.

"O número de votantes presenciais aumentou comparativamente à votação de janeiro, quando votaram 116 eleitores", disse o MNE.

Recorde-se que, após as eleições de 30 de janeiro o Tribunal Constitucional decretou a repetição das eleições depois de terem sido anulados cerca de 157 mil votos devido a um duplo critério usado durante as contagens.

O universo de eleitores inscritos para votar presencialmente era de apenas cerca de 400, num total de cerca de 900 mil eleitores portugueses inscritos para votar via postal no círculo da Europa. Estes votos poderão chegar até 23 de março, quando será feita a nova contagem. Em causa está a eleição de dois deputados para a Assembleia da República, o que deixou em suspenso a posse do novo Parlamento e consecutivamente do novo Governo.

Recorde-se que o PS ganhou as eleições de 30 de janeiro, com 41,5%, alcançando uma maioria absoluta.