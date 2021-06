Particulares alugam terraços e quintais para autocaravanas

Zulay Costa Hoje às 14:31 Facebook

Lei mudou em janeiro e Algarve responde por maioria das infrações. Particulares cedem e alugam terraços e quintais para autocaravanistas pernoitarem através da Internet.

Desde o início do ano, a GNR e a PSP já passaram 133 multas a autocaravanas por pernoitar ou aparcar em sítios proibidos. Destas infrações, mais de uma centena foram no Algarve, zona do país onde entram, anualmente, milhares de veículos. A interdição, introduzida a 8 de janeiro no Código da Estrada, está a ser revista no Parlamento, mas os amantes do turismo itinerante encontraram alternativas: na Internet, há particulares a ceder e a alugar espaços nas próprias casas, terraços e quintais, para os autocaravanistas pernoitarem (ler reportagem abaixo).

Ao abrigo das novas regras do Código da Estrada, a GNR detetou 127 autocaravanas a pernoitar ou aparcadas fora dos locais "expressamente autorizados para o efeito". A PSP registou seis infrações. A larga maioria das multas emitidas pelos militares, que atuam nas zonas mais rurais, foi no distrito de Faro, com um total de 102 situações. Seguiram-se o distrito de Beja, com 10 casos, e o de Setúbal, com 9. Estas infrações levaram a aplicação de coimas no valor total de 7620 euros.