Partido Democrata Europeu lança petição para 9 de maio ser feriado

O Partido Democrata Europeu (PDE) lança, esta terça-feira, uma petição para discutir e criar um feriado nacional no dia 9 de maio, data em que se assinala o Dia da Europa.

O autor do documento invoca a "importância da pertença de Portugal à União Europeia, no desenvolvimento do país, na consolidação da democracia, na defesa dos direitos humanos e no bem-estar do povo português".

"A petição propõe que todos os anos se realize uma sessão solene na Assembleia da República, dando a possibilidade aos grupos parlamentares, ao presidente da Assembleia da República e ao presidente da República expressarem a sua visão sobre a Europa e a pertença de Portugal nas instituições europeias", lê-se na nota.

O PDE defende que a sessão solene seja similar à da celebração do 25 de Abril, e argumenta que o Dia da Europa já é um feriado nacional no Luxemburgo. A petição pode ser assinada no site deste partido, em partidoeuropeu.org.

No mesmo comunicado, Tiago Matos Gomes, presidente do PDE, apresenta o partido, fundado enquanto movimento a 15 de setembro de 2022, como sendo "o mais recente projeto político de centro, moderado, social liberal, reformista, ecologista e euro federalista".

Ex-presidente do Volt Portugal, Tiago Matos Gomes desvinculou-se do partido, em maio do ano passado, por considerar que se tornou um partido de esquerda.