Partidos assinalam 25 de Abril e admitem que há ainda muito por fazer

O Parlamento assinalou, esta segunda-feira, os 48 anos do 25 de abril. Em 2022, a democracia atinge a mesma longevidade da ditadura do Estado Novo.

Pedro Delgado Alves, do PS Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Pedro Delgado Alves, do PS, recordou Jorge Sampaio, ex-presidente que, "pela primeira vez, não acompanhará a cerimónia". O deputado referiu que o antigo chefe de Estado é um exemplo do "respeito, cordialidade e convivialidade" que são "essenciais à democracia".

O deputado enalteceu todos os democratas, que, da Esquerda à Direita, "mantiveram acesa as chamas da esperança de um Portugal livre e desamordaçado". Também lembrou que a juventude atual vive "num país em paz" graças ao fim da guerra colonial propiciado pelo 25 de abril.

Rui Rio, PSD Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O líder do PSD, Rui Rio, considerou que a comemoração da Revolução deve convidar a um "momento de autocrítica sério e realista do trajeto que temos seguido". Não ir além "do simples elogio do passado é, objetivamente, renunciar ao futuro", frisou.

No entanto, apesar de reconhecer que os responsáveis políticos devem reconhecer as falhas, Rio também defendeu que parte do eleitorado é permeável a discursos da "promessa fácil da benesse imediata", numa alusão indireta ao que considera ter sido feito pelo PS nas últimas legislativas.

Para o social-democrata, a "contradição entre a necessidade dos votos para ganhar eleições e a necessidade de responder à evolução da sociedade" é "preocupante" e "uma das principais razões" para o "descrédito" da política e o crescimento dos extremismos.

Mas "a solução para travar o crescimento dos extremismos não são absurdos cordões sanitários nem a desqualificação do voto em quem neles aposta", frisou, aludindo ao Chega. Na opinião de Rio, só implementando reformas se pode desenvolver o país e mitigar o descontentamento social.

André Ventura, do Chega Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

André Ventura, do Chega, desafiou os deputados a dizerem ao país: "Desculpem, porque falhámos". Lamentou as falhas na Justiça, "o império que se dissolveu" e falou na vontade dos jovens quererem "emigrar como nunca". "Se isto é abril, nós preferíamos outro", resumiu, enaltecendo ainda o 25 de novembro.

Ventura deixou também um apelo ao presidente da República para que não condecore aqueles que, no seu entender, "mataram e expropriaram" após a Revolução, referindo que não é "fazendo deles heróis" que se vai "reconciliar Portugal".

Bernardo Blanco, do IL Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Bernardo Blanco, da IL, lembrou o "arrepiante silêncio" dos quase 50 anos de ditadura, considerando que Portugal era então "um país-fantoche" e questionando-se "como é que uma grande parte dos portugueses não quis saber", na altura, dessa situação.

O parlamentar liberal afirmou que Portugal está hoje "de novo num longo sono", descrevendo o país como "economicamente estagnado, socialmente hipnotizado e politicamente desligado". Criticou o nível dos impostos mas referiu que, se houver "inconformismo", os portugueses "não estão condenados".

Paula Santos, do PCP Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Paula Santos, do PCP, considerou que há hoje "quem procure branquear o que foi o fascismo" e "desvirtuar" o conteúdo do 25 de abril, defendendo que os ideais da Revolução continuam a ser "a solução para os problemas atuais", nomeadamente no SNS, na escola pública, na habitação ou no reforço de direitos.

A comunista denunciou o "descarado aproveitamento" da guerra da Ucrânia e das sanções à Rússia "como pretexto para maior acumulação de lucros", acusando o Governo e a Direita de exigirem "aos trabalhadores e ao povo que paguem a fatura".

José Soeiro, do BE Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

José Soeiro, do BE, afirmou que o partido não quer apenas "mais tempo de democracia, mas sim mais democracia". "Falta-nos ainda quase tudo", reconheceu, reivindicando um reforço do Estado Social na saúde ou na habitação.

No entender do deputado bloquista, o debate não pode ser restringido apenas "entre quem quer simplesmente manter o que existe e quem quer destruir o que existe". Fazê-lo é aceitar uma "visão pobre do mundo" e uma "prisão de expetativas", referiu.

Inês Sousa Real, do PAN Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Inês Sousa Real, do PAN, centrou-se nas críticas ao sexismo, usando as palavras de Maria de Lourdes Pintasilgo para o considerar "uma violação dos direitos humanos". "Abril ainda não tem rosto de mulher", frisou, lembrando que estas têm de trabalhar mais 51 dias por ano para ter um salário igual aos homens e que, mesmo no Parlamento, apenas há 84 mulheres em 230 deputados.

Rui Tavares, do Livre Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Rui Tavares,, do Livre, destacou conquistas como o SNS gratuito ou a escola pública, referindo que, dos "três D's" da Revolução - "Descolonização, Democracia, Desenvolvimento" - o primeiro foi "o mais imediato"; os outros dois ainda não estão por cumprir na plenitude, o que faz do 25 de abril uma "tarefa longa e ainda por cumprir".