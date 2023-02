Partidos criticam Governo "em negação" perante prémios "milionários" na TAP

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Parlamento debate, esta quarta-feira, as propostas de Chega e BE para a realização de uma comissão de inquérito à gestão da TAP. Ambos os partidos criticaram as "indemnizações milionárias" a administradores da companhia, com André Ventura, do Chega, a considerar que este processo representa a "vergonha socialista no seu melhor" e Mariana Mortágua, do BE, a acusar o PS de estar "em estado de negação". As propostas serão votadas na sexta-feira.

Ao apresentar a proposta do Chega, André Ventura considerou a TAP "um dos principais sorvedouros de dinheiro público dos contribuintes".

Criticando o "enredo de mentiras" em torno da transportadora e os "prémios inconcebíveis pagos a quem não os merecia", o deputado defendeu que a gestão da empresa seja alvo de uma "investigação profunda". "A TAP é o novo Novo Banco e tem um responsável: chama-se António Costa, chama-se PS", atirou.

PUB

Mariana Mortágua, do BE, criticou o facto de a TAP ter uma administração "paga a peso de ouro" e a viver um "regime de privilégio". Nesse sentido, lembrou não só os 500 mil euros de indemnização pagos à ex-administradora Alexandra Reis como, também, o prémio milionário de dois milhões de euros "escondido" no contrato da CEO, Christine Ourmières-Widener.

"Queremos respostas a todas as perguntas que os ministros não souberam fazer", afirmou a bloquista, salientando que o processo da indemnização a Alexandra Reis expôs um Governo "em estado de negação". A deputada criticou o PS por ter mudado de ideias quanto à privatização e o PSD por, até hoje, "não conseguir dizer" se deixaria a TAP falir às mãos de privados,

A proposta do BE debruça-se sobre a "tutela política da gestão" da companhia e tem aprovação garantida, uma vez que PS e PSD já anunciaram que irão viabilizá-la. Os socialistas irão presidir à comissão.

Já a proposta do Chega visa não só a gestão da transportadora mas, também, a "utilização dos fundos públicos que lhe foram atribuídos", nomeadamente o pagamento de bónus e indemnizações às cúpulas da empresa. No entanto, esta proposta deverá ser rejeitada.

PSD responsabiliza PS

Paulo Rios Oliveira, do PSD, confirmou que o seu partido "apoia e participará ativamente" na comissão de inquérito. Referindo-se ao PS, frisou que os sociais-democratas são "obrigados" a defender esta solução "porque nos mentem, nos enganam e nos escondem a verdade".

O deputado do PSD insurgiu-se contra a "irresponsabilidade" de nacionalizar a TAP e a "mentira" de dizer que a empresa era imprescindível para ligar a diáspora a Portugal, classificando a injeção de 3,2 mil milhões de euros na transportadora como um "desvario".

A propósito da previsível abstenção do PS na votação da comissão de inquérito, Paulo Rios Oliveira desafiou o "partido mais enterrado neste processo" a votar a favor: "Quer saber o que aconteceu ou não?", indagou. "De que tem medo o PS?".