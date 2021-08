Partidos decidem a 8 de setembro se prolongam obrigação de usar máscara na rua

Hermana Cruz Hoje às 08:07 Facebook

Parlamento irá analisar eventual renovação da obrigação de uso da máscara ao ar livre em conferência de líderes.

Os partidos vão esperar pela conferência de líderes, marcada para o próximo dia 8, para analisar se será necessário renovar a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. Caso optem por renovar a medida, pela quarta vez, o novo diploma só poderá ser votado no dia 17, o que quer dizer que haverá um hiato legislativo de cinco dias. Se nada for feito, a obrigação cessa no dia 12. Tudo depende da evolução da pandemia.

Apesar de anteontem se ter atingido o patamar de 70% da população vacinada, o Parlamento não vai a correr produzir legislação para que se antecipe o fim da obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. A medida, que está em vigor desde 28 de outubro passado, deixa de vigorar no próximo dia 12, conforme dita o projeto de lei da autoria do PS e cujos prazos já foram renovados por três vezes.