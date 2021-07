Partidos defendem reuniões com Infarmed e querem ser ouvidos

Carla Soares Hoje às 20:55 Facebook

Há partidos que pedem o regresso das reuniões do Infarmed e que sejam ouvidos pelo presidente da República, como é o caso do CDS e do PAN, que defende igualmente o diálogo com o Governo. O Chega diz que essas reuniões são essenciais em qualquer fase da pandemia. Os "Verdes" também consideram fundamental ouvir os técnicos de saúde e o BE reclama um conselho científico para emergências. Para o PCP, importante era adotar as medidas mais adequadas e Rui Rio não defende que voltem a existir reuniões do Infarmed neste momento.

Em véspera da reunião do Conselho de Ministros, o JN recolheu a opinião dos partidos sobre se consideram ou não necessário retomar o esquema de reuniões adotado no Estado de Emergência, desde logo as reuniões com os especialistas do Infarmed, bem como com os partidos, incluindo audiências em Belém ou o diálogo com o Governo.

CDS defende reuniões com Infarmed e Belém