Partidos divididos entre dias 26 e 10 para Autárquicas

PS e PSD divergem. Freguesias aceitam ambos os dias, no fim de setembro ou início de outubro.

Os partidos estão divididos quanto à data para a marcação das eleições autárquicas, entre os dias 26 de setembro e 10 de outubro. Dois dias aceites pelas freguesias, mas que colocam PS e PSD em lados opostos. O Governo esteve a ouvir, esta sexta-feira, opiniões e prometeu anunciar a data até ao final da semana.

Nas rondas com os partidos, estiveram os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita; da Administração Pública, Alexandra Leitão; e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

No final, PS, BE, IL e Chega pronunciaram-se a favor da marcação das eleições para o dia 26 de setembro. Já PSD, CDS-PP, PCP e PEV preferem 10 de outubro. O PAN ficou isolado na defesa do dia 3 de outubro.

Por causa da pandemia

As opiniões basearam-se, sobretudo, na evolução da pandemia. O secretário-geral-adjunto do PS, Pedro Cegonho, acrescentou o facto de as férias letivas terminarem em meados de setembro para defender 26 de setembro. Uma data considerada "expectável" pela IL.

A bloquista Beatriz Gomes Dias lembrou que é mais fácil fazer campanha no exterior. "Não faz sentido misturar autárquicas e o processo orçamental", disse André Ventura (Chega).

Para a vice-presidente do PSD, Isaura Morais, é melhor ser 10 de outubro , uma data vista como "razoável" pelo PCP, porque haverá mais pessoas vacinadas. "A probabilidade de termos imunidade de grupo é maior", anuiu o centrista Pedro Melo. Já os Verdes, preferem o dia 10, por 26 de setembro ficar "em cima do início do ano escolar".

O PAN foi o único partido a defender 3 de outubro. Uma data que não faz sentido para a ANAFRE, que aceita os dias 26 ou 10.

80 dias antes

A Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias dita que "o dia da realização das eleições gerais para os órgãos das autarquias locais é marcado por decreto do Governo com, pelo menos, 80 dias de antecedência".



Setembro ou outubro

A mesma Lei orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, determina que as eleições autárquicas têm de ser marcadas entre os dias "22 de setembro e 14 de outubro do ano correspondente ao termo do mandato".