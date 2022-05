Partidos entregam quase 1500 propostas de alteração ao Orçamento

Os partidos entregaram 1452 propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE), número semelhante ao do OE para 2021. A força política que apresentou um maior número de medidas foi o PCP (339), seguido de Chega (306) e PAN (241). O PSD avançou com 170, o BE com 134, a IL com 123, o Livre com 83 e o PS com 56.

Esta semana o Governo reuniu com PSD/Madeira, IL, PAN e Livre e, esta sexta-feira, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, manifestou "abertura total" para negociar. A votação final global do OE ocorre no dia 27 e há propostas para inúmeras áreas.

Rendimentos: PS sozinho contra subidas salariais