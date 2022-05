Partidos já entregaram 274 propostas de alteração ao OE

Os partidos entregaram 274 propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) durante a primeira semana de discussão do documento na especialidade. O PAN foi o que, para já, fez chegar mais projetos ao Parlamento (96), seguido do PCP (82), Chega (78) e Livre (17).

Até às 18 horas da passada sexta-feira, o PSD só tinha entregue uma e PS, IL e BE nenhuma. Já há propostas de três partidos sobre corrupção (Chega, PAN e Livre), com Chega e PCP a submeterem documentos sobre o controlo de preços dos combustíveis e sobre a dedicação plena dos médicos no SNS.

Embora os projetos apresentados cubram as mais diversas áreas, é possível descortinar as prioridades dos partidos que os entregaram. O Chega centra-se na Defesa (quer 2% do PIB para o setor o quanto antes, tal como a NATO pretende), o PCP dá primazia aos direitos de quem trabalha ou trabalhou (quer que as pensões subam pelo menos 20 euros), o PAN foca-se no bem-estar animal (propõe que o IVA dos veterinários caia para 6%) e o Livre na ecologia.