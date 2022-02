Partidos querem mudar lei para acabar com desperdício de votos nas legislativas

IL e PAN ultimam propostas para alterar círculos eleitorais e o método de distribuição de mandatos. PCP admite analisar sistemas de compensação.

Em legislativas, não basta conquistar muitos votos. É preciso que os votos estejam concentrados nos círculos eleitorais certos, caso contrário de nada servem. PSD, PAN, IL e Livre querem acabar com isso. PCP admite analisar modelos que criem sistemas de compensação. Nas eleições do passado dia 30 de janeiro, segundo os resultados provisórios, calcula-se que foram desperdiçados mais de 700 mil votos. Ou seja, não serviram para eleger qualquer deputado.

A revisão do sistema eleitoral não faz parte do programa eleitoral do PS. E até é vista com oposição por partidos como o Bloco de Esquerda, que recusa "medidas que distorçam a proporcionalidade", conforme vincou no programa eleitoral. Nas legislativas, o BE precisou de mais do dobro dos votos do que o PS para ter eleitos (48 mil por cada um dos cinco eleitos). Ainda assim, não mudou de posição, apesar de ter perdido 14 deputados. "O BE não considera esse tema uma prioridade na nova legislatura", declara fonte oficial do partido.