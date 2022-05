Partidos querem voltar a discutir a eutanásia logo depois do Orçamento

Depois do BE, os socialistas entregaram, esta terça-feira, um novo projeto de lei para despenalizar a eutanásia. Liberais e PAN prometem fazer o mesmo. A ideia é ultrapassar o veto presidencial e aprovar a lei até setembro.

À terceira será de vez. Assim esperam os partidos que defendem a despenalização da eutanásia. Depois do Bloco de Esquerda foi a vez de o PS entregar, esta terça-freira, um diploma que visa clarificar conceitos que o presidente da República considerou dúbios no seu veto político. Os liberais e o PAN também estão a ultimar iniciativas legislativas. A ideia é que sejam discutidas depois do Orçamento do Estado e que sejam aprovadas até setembro.

Desde que foi aprovada na generalidade, há dois anos, que a eutanásia já esteve ferida de inconstitucionalidade e foi alvo de um veto político, apesar de o Parlamento ter aprovado uma alteração ao decreto da morte medicamente assistida.