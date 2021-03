Partidos reagem ao chumbo do Tribunal Constitucional à eutanásia

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:31 Facebook

Os partidos estão a reagir ao chumbo, por parte do Tribunal Constitucional, do decreto que regulamenta a morte medicamente assistida. Leia aqui as reações.

Isabel Moreira, do PS, foi a primeira a reagir. Apesar do chumbo, a deputada congratulou-se pelo facto de, no seu entender, os juízes terem deixado "claro" que "não há qualquer incompatibilidade entre a despenalização da eutanásia e a proteção dada pela Constituição à vida humana".

Para a socialista, o facto de os magistrados terem entendido que a eutanásia "não viola" o direito à vida "esvazia" as pretensões de os adversários da eutanásia travarem que a lei entre mesmo em vigor.

A "dúvida" que levou o TC a chumbar o diploma, realçou Isabel Moreira, ocorreu apenas por os juízes terem alegado não ser possível determinar o que é uma "lesão definitiva de gravidade extrema" - condição que o decreto propunha como necessária para ser possível recorrer-se à morte assistida.

Dessa forma, a parlamentar considerou que os argumentos do TC abrem boas perspetivas para que a eutanásia seja mesmo aprovada após revisão do texto no Parlamento. "Aqui estamos para trilhar uma nova redação da lei", referiu.

BE confiante na aprovação

José Manuel Pureza, do BE, também afirma que o comunicado do TC apenas alerta para o facto de existirem "parâmetros" que "precisam de ser redigidos com mais rigor".

Para o bloquista, ficou "muito claro" que "não há uma incompatibilidade de princípio entre o princípio da inviolabilidade da vida humana e uma despenalização da morte assistida em casos absolutamente tipificados".

"Parece ser evidente que o TC se colocou a si próprio uma questão que o presidente da República não tinha colocado: a de saber se havia ou não uma incompatibilidade de princípio" a inviolabilidade da vida humana "e qualquer forma de despenalização da morte assistida. Neste comunicado o TC, com toda a clareza, responde negativamente a essa pergunta", considerou, em declarações à RTP.

Pureza afirmou que o BE irá "continuar a trabalhar" para ir ao encontro das "indicações" do TC.