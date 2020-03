Partidos sugerem que atividade do Parlamento se reduza ao "estritamente necessário"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 14:08 Facebook

Telmo Correia, deputado do CDS, quer que o Parlamento reduza atividade durante o surto de Covid-19 e que, nesse período, mantenha ativa apenas a Comissão Permanente, que habitualmente funciona durante os períodos de férias. O BE também vai apresentar um conjunto de propostas nesse sentido na conferência de líderes extraordinária desta sexta-feira.

"Na opinião do CDS, a Assembleia da República deve dar o exemplo", disse Telmo Correia, à entrada para a reunião entre os líderes das bancadas parlamentares e Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia. "É evidente que o Parlamento não se pode demitir da sua responsabilidade e tem de acompanhar a crise, mas defendemos que o faça mantendo não mais do que a Comissão Permanente e do que aquilo que seja estritamente necessário", disse o deputado.

"Consideramos que o país está numa situação de alerta. A recomendação de que as pessoas sigam regras e medidas de contenção é muitíssimo importante e é para ser levada a sério. Concentrar mais de 250 pessoas - deputados e jornalistas - numa sala durante horas a fio e a menos de metro uns dos outros não é, obviamente, um exemplo positivo", afirmou Telmo Correia.

O BE tem uma visão semelhante. Fonte bloquista disse ao JN que o partido "concorda com a necessidade de alterações ao funcionamento previsto para a Assembleia da República" e que também vai apresentar, durante a conferência de líderes, "um conjunto de propostas nesse sentido".

A Comissão Permanente, órgão que o CDS quer colocar a gerir a Assembleia até o surto ser ultrapassado, funciona normalmente durante o período de férias dos deputados ou quando a câmara é dissolvida. Liderada pelo presidente da Assembleia da República, é ainda composta pelos seus vice-presidentes e por deputados indicados pelos grupos parlamentares, de acordo com a representatividade de cada força política.