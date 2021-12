Partidos tencionam pagar quase toda a campanha com os apoios do Estado

Hermana Cruz Hoje às 09:42 Facebook

Candidaturas contam gastar 7,6 milhões de euros nas legislativas, 81% dos quais suportados pela subvenção pública. Custo com propaganda supera o dos cartazes e há poucos brindes.

As 18 candidaturas às eleições legislativas contam praticamente não ter que gastar um euro do seu bolso com a campanha. Do total de 7,6 milhões de euros orçamentados para despesas, os partidos esperam suportar 81,9% com a subvenção pública. Poucos são os que irão oferecer brindes, ao contrário do que sempre foi habitual. E os custos com a propaganda já superam os dos cartazes.

A campanha das legislativas vai custar, assim, 7,6 milhões euros, segundo os orçamentos entregues na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, afeta ao Tribunal Constitucional. Trata-se de menos 5% do que em 2019 (8,1 milhões de euros), ano em que as candidaturas gastaram menos 8% do que na campanha das legislativas anterior, em 2015 (8,8 milhões de euros de custos).