Partidos unem-se em "manifestação pela paz" na Ucrânia

Enzo Santos Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

As juventudes partidárias e alguns partidos convocaram uma manifestação de apoio à Ucrânia para este domingo, 27 de fevereiro, pelas 15 horas, em frente à Embaixada da Federação Russa, em Lisboa. Há, também, uma concentração organizada para a mesma hora, no Porto, junto do Consulado da Rússia.

A Juventude Socialista, a Juventude Social-Democrata, a Juventude Popular, o Livre, a Iniciativa Liberal e o PAN são as entidades promotoras da ação solidária, o Chega não foi convidado e vai organizar uma concentração à mesma hora. O Bloco de Esquerda e os Jovens do Bloco vão estar presentes e têm apelado à participação, assim como outras forças partidárias, que se unem "em profunda condenação da invasão militar conduzida pela Rússia a um país soberano, a Ucrânia", pode ler-se no comunicado, publicado no site da JSD. O JN apurou que o PCP não vai estar presente.

Os promotores da ação solidária apelam à paz e ao direito da Ucrânia à soberania e integridade territorial. "A Ucrânia é um Estado livre, soberano e independente. A invasão em curso por parte da Rússia é um ato ilegal, ilegítimo e imoral. A soberania e a integridade territorial dos Estados é inviolável, devendo ser preservada e protegida, nos termos do direito internacional", lê-se no comunicado da manifestação.

Os organizadores, que se unem em solidariedade com a Ucrânia e o seu povo, consideram que a "comunidade internacional tem de ser clara, firme e determinada no seu apoio ao povo ucraniano e utilizar os mecanismos necessários e adequados para dissuadir a Rússia de continuar a invasão armada do território ucraniano".

Entre a sensibilização e o reconhecimento do direito à soberania, é também feito um apelo para que todos os "Estados europeus" providenciem a ajuda humanitária necessária e urgente ao povo ucraniano neste "momento de grande aflição".

Chega não foi convidado

O partido, liderado por André Ventura, queixa-se de ser alvo de uma exclusão deliberada. Num momento que exige "unidade e ação, os partidos insistam em cercas sanitárias", argumenta, em nota enviada à Comunicação Social. O Chega anunciou que vai organizar "uma concentração de apoio ao povo ucraniano, às 15 horas deste domingo, em frente à embaixada da Ucrânia, situada no Restelo".