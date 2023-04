Páscoa com céu limpo, mas tempo ainda incerto

A semana da Páscoa começa com céu limpo na maioria do território continental, ainda que em períodos nublado por nuvens altas, e vento moderado a forte nas terras altas. As temperaturas podem chegar aos 25ºC. Haverá um arrefecimento acentuado durante a noite. Ainda não há uma previsão para o fim de semana desta época festiva.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até terça-feira, as temperaturas máximas na grande Lisboa e no Porto vão situar-se entre os 25 e os 26ºC e os 22 e 23ºC, e as mínimas entre os 12 e os 14ºC e os 9 e os 11ºC, respetivamente. O IPMA prevê que estas temperaturas oscilem ao longo dos dias, com ar seco durante o dia e noites frias, sendo que entre as máximas e as mínimas há uma diferença na ordem dos 10ºC.

No final do dia de segunda-feira no arquipélago da Madeira há a possibilidade de chover. A precipitação irá intensificar-se ao longo da semana. Já no arquipélago dos Açores a semana irá começar com nebulosidade, mas com abertas em todas as ilhas, e aguaceiros fracos nos grupos central e oriental.

A partir de quarta-feira prevê-se que uma depressão, por agora a passar pela Madeira, se aproxime do continente, com a possibilidade de vento forte vindo de leste no Algarve. Já no continente, na quinta e sexta-feira prevê-se precipitação na região sul e centro. Para o fim de semana da Páscoa, dias 8 e 9, a precisão ainda é baixa, sendo que o IPMA não consegue prever se a depressão irá condicionar o estado do tempo no continente.

A previsão mensal no portal do IPMA aponta para uma precipitação total semanal com valores abaixo do normal para as regiões Norte e Centro na primeira semana de abril (de 3 a 9 de abril), e valores acima do normal para quase todo o território, à exceção da região litoral Norte, na semana de 10 a 16 de abril.

Quanto à temperatura média semanal, o IPMA aponta para valores mais altos do que é comum nesta altura para todo o continente: de 1 a 6ºC acima na primeira semana do mês e de 0,25 a 3ºC na semana de 17 a 23 de abril. Já na última semana de abril (de dia 24 a 30) o boletim aponta para um aumento da temperatura de 0,25 a 3ºC para quase todo o território.