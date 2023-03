Páscoa leva PSP a reforçar vigilância de locais públicos e na estrada

Inês Malhado Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP irá reforçar a sua presença em locais públicos e estradas durante a semana da Páscoa. A operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2023" começa já este sábado e prolonga-se até dia 9 de abril.

A operação irá decorrer no continente e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, com grande presença nos locais públicos e abertos ao público, avançou, esta sexta-feira, a PSP. O objetivo será diminuir os índices de criminalidade e sinistralidade rodoviária. Ao JN, fonte oficial da GNR confirmou que, a partir da próxima semana, os militares desta força de segurança também estarão na rua.

Em comunicado, a PSP explicou que manterá grande visibilidade, em especial nas zonas de maior afluência de pessoas, apoiada por unidades móveis de atendimento, bem como nas zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos e zonas turísticas e locais onde decorram eventos que juntem muitas pessoas.

PUB

Nos dias que antecedem a Páscoa, a força de segurança irá reforçar a fiscalização não só nos grandes centros urbanos, mas também nos acessos às principais estradas entre localidades, uma vez que esta época caracteriza-se tradicionalmente pela reunião das famílias nas suas regiões de origem.

Com vista à segurança nas estradas serão concretizadas ações de prevenção, a par de fiscalização das principais causas de acidentes, como o excesso de velocidade, a condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, o uso do telemóvel ao volante e a não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança e sistemas de retenção.

Na nota, a PSP sublinha ainda que, até 15 de março, registou 4564 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 34 vítimas mortais, 246 feridos graves e 5327 feridos ligeiros. A grande maioria dos acidentes resultou de colisão, seguindo-se os despistes e os atropelamentos.

Face a estes números provisórios, a força de segurança insiste que é necessário continuar a "valorizar a vertente da segurança rodoviária", apelando aos cidadãos para que cumpram as regras do Código da Estrada, adequem a sua condução e a velocidade aos limites impostos pela sinalização, sendo que no contexto de férias que se avizinha "é especialmente relevante continuar a apelar aos cidadãos que consumam bebidas alcoólicas para não conduzirem nenhum tipo de veículo".