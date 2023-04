Páscoa trágica com 17 mortes nas estradas

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:19 Facebook

São 17 as pessoas que perderam a vida nas estradas durante as miniférias de Páscoa. São mais 12 mortes registadas pela GNR e PSP, comparativamente às operações realizadas em 2022. O número de vítimas mortais é, até à data, mais do triplo do registado no ano passado (cinco mortes).

A GNR, que está nas estradas desde a passada quinta-feira, registou até domingo 14 mortos. A estes juntam-se mais três vítimas mortais comunicadas pela PSP.

O balanço da operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2023", levada a cabo pela PSP de 1 a 9 de abril, contabilizou 1199 acidentes, dos quais resultaram três mortes e 14 feridos graves. A "Operação Páscoa 2023" da GNR, que só termina amanhã às 23.59 horas, registou 802 sinistros entre os dias 6 e 9, com 14 mortos e 27 feridos graves.

Quase 500 condutores detidos

Dos 19 224 condutores fiscalizados, a PSP deteve 447: 166 por condução sob o efeito de álcool, 124 por conduzirem sem carta, 44 por tráfico de estupefacientes e 13 por posse de arma ilegal. Apreendeu ainda cerca de 1990 doses individuais de estupefacientes e 37 armas (três armas de fogo e 25 armas brancas).

Até ao momento, a GNR inspecionou 25 204 condutores, sendo 227 detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro e 85 por condução sem habilitação legal.

No total a PSP tomou nota de 2584 infrações e a GNR já conta com 4565 contraordenações. A maioria foi por excesso de velocidade: 713 infrações e 4565 contraordenações.