Passado meio ano, óbitos por covid baixam os 20 por um milhão

Passados mais de seis meses, os óbitos por covid estão agora abaixo dos 20 por um milhão de habitantes. Tinha sido este o limiar inicialmente definido pelo Governo para levantar restrições como a obrigatoriedade de uso de máscara, mas que deixaria cair em meados de abril. Altura em que a máscara passou a ser obrigatória apenas em serviços de saúde, lares e transportes públicos. Medida que, entende o matemático Óscar Felgueiras, deveria agora ser repensada, porque a pandemia está "completamente controlada".

Desde o dia 4 de janeiro, recorda o perito que apoiou o Governo no combate à crise sanitária provocada pela covid, que a mortalidade por covid estava acima dos 20 óbitos/milhão de habitantes a 14 dias. E só nesta semana Portugal baixou aquela fasquia. Na terça-feira, de acordo com os cálculos do matemático, estava nos 17,9/milhão.

Levantar medidas