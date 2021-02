Passados 36 dias, Portugal baixa os 500 óbitos diários

Joana Amorim Hoje às 09:32 Facebook

A mortalidade por todas as causas está, finalmente, em sentido descendente, por força da redução de óbitos por covid-19. Depois de 36 dias (5 de janeiro a 9 de fevereiro) com mais de 500 óbitos diários, na passada quarta-feira baixamos essa fasquia. Para trás fica um janeiro negro: expurgado o vírus, registaram-se, em média, 25 óbitos diários em excesso.

De acordo com os dados do eVM - sistema de vigilância da mortalidade em tempo real, neste mês e até ao passado dia 12 contavam-se 6479 óbitos por todas as causas, mais 2225 do que em igual período de 2020. Sendo que, nos primeiros 12 dias de fevereiro, a covid tirou a vida a 2425 pessoas.

Em termos acumulados - e depois de janeiro responder por 45% do total de mortes por SARS-CoV-2 - neste ano contam-se 26 128 mortes por todas as causas, com a covid a responder por 31%. Deste total de óbitos, 89% diziam respeito a pessoas com mais de 65 anos. Com maior impacto acima dos 85 anos: 12 079 mortes.