Passageira que parou comboio no Entroncamento não tem coronavírus

A passageira que, no domingo à noite, levou à interrupção de uma viagem de um comboio internacional no Entroncamento, distrito de Santarém, não está infetada pelo novo coronavírus.

Uma cidadã proveniente da China que seguia no "Sud Express", que ontem à noite passava pelo Entroncamento com destino a França, dirigiu-se ao revisor do comboio dando conta da possibilidade de estar infetada com Covid-19, depois de ter manifestado sintomas. O comboio esteve parado desde as 23.30 horas de domingo até cerca das 2.10 horas de hoje

A jovem de 21 anos, que foi acompanhada pela linha Saúde 24, foi retirada do veículo para ser transferida para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde esteve em isolamento até ao início da tarde desta segunda-feira, depois de os resultados dos exames realizados terem dado negativo, avança a TVI.

O JN já entrou em contacto com a Direção-Geral de Saúde para obter confirmação, mas ainda não teve resposta.