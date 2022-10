Passageiros sem reembolso de voo cancelado em Lisboa

João Nogueira Hoje às 20:02 Facebook

Cerca de 120 pessoas continuam à espera no aeroporto de Lisboa por ligação a Cabo Verde.

Cerca de 120 pessoas continuavam, no sábado, à espera por um voo para Praia, capital de Cabo Verde, que estava marcado para quinta-feira, no aeroporto de Lisboa. Os constantes cancelamentos estão a desesperar os passageiros, que também não conseguem solicitar o reembolso nos balcões do aeroporto.

Joana Almada, uma das passageiras do voo da Cabo Verde Airlines, garante que "há uma falta de comunicação enorme, que está a fazer com que as pessoas desistam deste voo". Ao contrário da primeira noite, os passageiros tiveram, na segunda noite, a possibilidade de ir para um hotel, com os custos a serem assegurados pela companhia. No entanto, Joana Almada observa que a intenção de muitas pessoas é pedir o reembolso e não conseguem por não terem como contactar a Cabo Verde Airlines.