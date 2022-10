Passeio de automóveis e motos do pré-guerra este fim de semana

Diana Fernandes Hoje às 19:14 Facebook

A Corrida dos Fundadores by Cartrack, que conta com 40 veículos do período pré-II Guerra Mundial, decorre entre a Figueira da Foz e o Estoril, de sexta a domingo. Além de condutores portugueses, a lista de inscritos conta com participantes espanhóis e ingleses. A iniciativa visa reunir viaturas produzidas até 1939.

A corrida é organizada pelo Museu do Caramulo e conta com o apoio de diversos clubes de automóveis antigos.

Esta prova celebra a era dourada do automobilismo e os 120 anos sobre a primeira prova automobilística da Península Ibérica, que decorreu em 1902, entre a Figueira da Foz e Lisboa, com o intuito de despertar o interesse da população para o recente fenómeno do automóvel.

O desfile conta com a presença de exemplares de várias marcas, com principal destaque do Darracq 12HP Open Tourer, um automóvel de fabrico francês com 120 anos, e do Felcom, automóvel português produzido no início dos anos 30.

O percurso da prova tem cerca de 250 quilómetros e inicia-se ao final da tarde de sexta-feira, na Figueira da Foz, onde os automóveis e motos tem desfile marcado pela cidade, e a realização de uma prova de perícia. No dia seguinte, pela manhã, os carros rumam ao Leiria Sobre Rodas, seguido de uma passagem por Alcobaça e com chegada a Torres Vedras. No domingo, o Estoril recebe os participantes, onde terão as suas viaturas em exposição em frente ao Casino Estoril.

A organização também deixa um convite a todos os proprietários de motas ou carros clássicos a juntarem-se a esta exposição, dia 16 de outubro, independentemente do ano de fabrico.

O programa completo e as inscrições encontram-se disponíveis no site oficial da Corrida dos Fundadores.