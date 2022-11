Passeio ao sol por Viana com "selfies" e bolas de Berlim no arranque da Cimeira Ibérica

Pedro Sánchez e António Costa foram recebidos com o hino nacional na Praça da República, em Viana do Castelo, e o que se seguiu foi um passeio ao sol pela cidade, que incluiu uma ida à confeitaria Natário, das famosas bolas de Berlim.

Os chefes de governo de Espanha e Portugal, Pedro Sánchez e António Costa, passaram de uma cerimónia militar para momentos de descontração, nas ruas, mas sempre rodeados de segurança. E muitas pessoas (jornalistas incluídos) só os puderam ver à distância.

O momento antes de subir o monte de Santa Luzia para dar início aos trabalhos da Cimeira Ibérica, deram azo a muitos comentários de bancada. "Não sei de onde é que saiu tanta gente hoje. Todos querem agradecer-lhe os 125 euros e assim o homem nunca mais cá chega", comentava um homem de telemóvel levantado pronto a disparar fotografias, enquanto esperava no fundo da rua da confeitaria das bolas de Berlim, que tem sempre filas à porta.

E quando Sánchez e Costa surgiram, vindos de uma visita ao Museu do Traje, continuou com os comentários: "O espanhol, o espanhol tem pinta. Olha, agora vai ali comer uma bolinha, mas tem é que ir para a fila se calhar. Ai não vai, então ele passava à porta e não ia comer uma bolinha?".

O passeio por Viana terminou com o descerramento de uma placa comemorativa da 33ª Cimeira Ibérica, na Praça do Eixo Atlântico.

Nesse momento, o público conseguiu aproximar-se da comitiva dos chefes de governo. Um grupo de jovens aproveitou para pedir uma selfie a António Costa. Após tanta conversa com Pedro Sánchez, o primeiro-ministro português acabou a falar em castelhano. "Olá, todo bien? Ah tudo bem, desculpem", saudou, corrigindo. E lá fizeram uma selfie com Costa, Sánchez e o presidente da Câmara de Viana, Luiz Nobre. A jornada encerra esta tarde com a assinatura de acordos e instrumentos jurídicos, e a tradicional fotografia de família.