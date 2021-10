Passo a passo até Marcelo marcar novas eleições em caso de chumbo

O Jogo ao Vivo

Se a proposta de lei do Orçamento do Estado for chumbada quarta-feira, como previsto após o anúncio do voto contra do PCP, o presidente da República iniciará o processo de dissolução do Parlamento "logo, logo, logo a seguir". Há prazos mínimos mas não máximos para a convocação das legislativas, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa já avisou que não quer eleições entre o Natal e o Ano Novo.

