Passos Coelho cancela participação em fórum para evitar "especulações"

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho tinha previsto falar sobre "os problemas que o país enfrenta na atual conjuntura", numa conversa agendada para 25 de março, na escola de gestão INSEAD, mas decidiu cancelar essa participação.

Segundo avança o jornal "Observador", o antigo primeiro-ministro "não gostou de ler especulações infundadas sobre o seu regresso à vida política".

Quando Pedro Passos Coelho apareceu em público, a 18 de dezembro do ano passado, para atacar a "inação, o "passa-culpas" e os "populismos" do atual Governo socialista, galvanizou as hostes sociais-democratas críticas da atual liderança de Rui Rio. Desde então, o antigo primeiro-ministro é visto internamente como a personalidade mais capaz de unir o partido e relançar o PSD na conquista pelo poder.

O ex-coordenador autárquico e autarca de Cascais, Carlos Carreiras, tem sido uma das vozes sociais-democratas a defender o regresso do antigo primeiro-ministro à vida política ativa. Na quinta-feira, em entrevista ao jornal "Público" e à Rádio Renascença, afirmou que "Passos Coelho não é passado, é presente".