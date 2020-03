JN Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A secretária de Estado da Administração Interna partilhou uma mensagem em vídeo para assinalar o Dia Nacional da Proteção Civil, que se realiza a 1 de março. Patrícia Gaspar lembrou a importância destas forças na proteção da sociedade.

Seja para responder a situações do dia-a-dia ou a acidentes graves e catástrofes, Patrícia Gaspar quis realçar em vídeo a importância da Proteção Civil na "prevenção, preparação e ocorrência". No dia em que se assinala o Dia Nacional da Proteção Civil, datado de 1 de março, a secretária de Estado da Administração Interna quis deixar ainda um agradecimento aos "bombeiros e bombeiras" que trabalham 24 horas por dia.

Patrícia Gaspar, um dos rostos no acompanhamento dos incêndios de 2017 em Portugal enquanto comandante da Proteção Civil, pediu aos jovens para ajudarem a mudar comportamentos e atitudes face às forças deste diapositivo. Um dos objetivos do Governo passa também por aliar o conhecimento científico das universidades com as novas tecnologias e assim garantir uma melhor preparação da Proteção Civil. "De forma a criar uma sociedade mais resiliente", concluiu.