Patrões esperam "figurino" que permita reformas estruturais

As confederações patronais afirmaram, após uma audiência em Belém esta sexta-feira, que esperam "um figurino suficiente estável para fazer as reformas estruturais de que o país tanto precisa para voltar ao crescimento económico". "Uma crise política ninguém o desejaria", acrescentaram após se reunirem com Marcelo Rebelo de Sousa, ressalvando que não entram na questão político-partidária e que a audiência foi pedida antes do chumbo do Orçamento.

A audiência urgente, segundo recordou Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), acompanhado dos outros líderes das confederações empresariais CIP, CCP e CAP, foi pedida na sequência da conferência de imprensa em que contestaram o anúncio da nova legislação laboral sem ter sido discutida na Concertação Social, tendo por isso tomado a posição de abandonar este espaço de debate.

"Não desejávamos esta crise política, que se veio juntar a todas as outras", destacou ainda. Mas acredita que a "situação venha a ser ultrapassada".

"Na altura esta crise política não estava anunciada", argumentam os patrões. Mas agora que está "instalada", esperam que o desenho político que será encontrado traga estabilidade suficiente para avançar com as reformas.

"Não vamos entrar em situações político-partidárias. Não podemos esquecer que estamos a sair de uma crise pandémica", referiu igualmente o porta-voz das confederações e dos patrões. Francisco Calheiros referiu, a propósito, os indicadores europeus que apontam para uma quinta vaga pandémica no inverno, quando o país já luta há ano e meio contra a covid-19. E destacou, do mesmo modo, que a crise política provocada pelo chumbo do Orçamento soma-se à dos combustíveis e das matérias primas.

As confederações patronais esperam agora que o país se aproxime novamente da Europa "para ter melhores condições para empresas e famílias".

No passado dia 22, o secretário-geral da UGT acusou as confederações patronais de estarem a fazer "uma birra" ao suspenderem a sua participação na concertação social e defendeu que é tempo de alterar as leis laborais de 2012.

O presidente da República recebe esta sexta-feira os parceiros sociais, em reuniões que começaram às 14 horas, com uma audiência conjunta às quatro confederações patronais, CIP, CCP, CAP e CTP, que tinham pedido para ser ouvidas pelo chefe de Estado há uma semana, sobre a situação na Comissão Permanente de Concertação Social.

Em seguida, recebe as centrais sindicais, a CGTP-IN e a UGT, e depois será a vez do presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis.