Paula Santos assume debates com primeiro-ministro após saída de Jerónimo

A líder parlamentar comunista anunciou esta terça-feira que vai ser o rosto principal do PCP nos debates com o primeiro-ministro, com a saída de Jerónimo de Sousa do parlamento, rejeitando que a sua substituição se coloque com um novo secretário-geral.

Em conferência de imprensa no parlamento, Paula Santos confirmou que vai ser o rosto da bancada comunista nos debates de política geral com António Costa, agora que o secretário-geral cessante e último deputado constituinte renunciou ao mandato de deputado.

"Naturalmente, nos debates com o primeiro-ministro, já tenho intervindo" e essa tendência vai acentuar-se, confirmou a líder da bancada.

Interpelada sobre a possibilidade de haver alterações na liderança do grupo parlamentar com escolha de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP, Paula Santos foi taxativa: "Não é uma questão que se coloque neste momento".

Paula Santos foi escolhida para liderar a bancada comunista, sucedendo a João Oliveira, que falhou a eleição pelo círculo de Évora nas últimas eleições legislativas, em janeiro deste ano.

Com a saída de Jerónimo de Sousa, o grupo parlamentar do PCP passa a ser composto pelos seguintes deputados: Paula Santos, Alma Rivera, Alfredo Maia (em substituição de Diana Ferreira que está de licença de maternidade), Bruno Dias, João Dias e Duarte Alves.

Jerónimo de Sousa formalizou hoje a renúncia ao mandato de deputado à Assembleia da República, depois de ter anunciado essa intenção no domingo, em conferência de imprensa sobre a reunião do Comité Central do PCP que se realizou no sábado.

Secretário-geral do PCP durante quase 18 anos, Jerónimo de Sousa abdicou do cargo a meio do mandato por questões relacionadas com a sua saúde.

A direção comunista propôs Paulo Raimundo, de 46 anos, para ser o substituto. O nome vai ser votado na noite de sábado, em reunião do Comité Central, depois de concluídos os trabalhos do primeiro dia da Conferência Nacional do PCP.