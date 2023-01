Paulo Cafôfo nega qualquer crime enquanto presidente da Câmara do Funchal

Hoje às 12:55 Facebook

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, negou em comunicado "qualquer facto que possa indiciá-lo da prática de qualquer ilícito criminal", e alega que sempre exerceu funções com "lisura, transparência e respeito pela legalidade, em prol dos interesses públicos".

A reação do antigo presidente da Câmara do Funchal surge após a notícia do "Correio da Manhã" sobre uma investigação do Ministério Público, por alegadas suspeitas de corrupção, relativa ao período em que exerceu funções enquanto autarca na Madeira, o que aconteceu entre 2013 e 2019.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas admite que tinha "tido conhecimento da instauração de um processo de inquérito, no DCIAP, no ano de 2018", e diz que "nunca foi ouvido".

Na missiva enviada às redações, garante ainda estar disponível para "colaborar com as autoridades judiciais com vista ao célere desfecho deste processo".