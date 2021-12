Paulo Colaço volta a concorrer à Jurisdição do PSD

Hermana Cruz Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Colaço anuncia, esta segunda-feira, a recandidatura à presidência da Jurisdição do PSD, com a garantia de que continuará a haver "rigor" e que ninguém estará "acima das normas", como se viu no último mandato em vários processos em que o "tribunal" dos sociais-democratas decidiu contra o líder do partido, Rui Rio.

"Rigor. Coragem. Independência". São as três palavras que Paulo Colaço quer que sintetizem a sua recandidatura ao cargo de presidente do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD.

Na recandidatura, que é anunciada esta segunda-feira, Paulo Colaço reafirmará isso mesmo: "Esta é uma candidatura dentro dos valores de rigor, coragem e independência que sempre guiaram os meus passos, não apenas nos conselhos de jurisdição do Partido e da JSD, mas também nas funções executivas que desempenhei".

"São valores que nunca abandono, mesmo quando estão em causa afinidades pessoais", vinca, garantindo, assim, que continuará a agir pautado pela imparcialidade. "

"Comigo e com a equipa que me vem acompanhando, o sentido das decisões não muda consoante os nomes dos envolvidos em cada caso. Isso mesmo ficou demonstrado durante este mandato: ninguém esteve acima das normas", enfatiza, referindo-se as vários processos que o "tribunal" do PSD analisou em que decidiu contrariamente às pretensões do líder do partido, Rui Rio. Muitos desses casos acabaram no Tribunal Constitucional, como o da retenção do valor das quots na Seção de Sintra e o de da escolha de alguns candidatos às autárquicas.

"Acredito ser beneficiado por três vantagens: a experiência de nove mandatos; o espírito de missão que os caracterizou; e a absoluta equidistância que me imponho", acrescenta Paulo Colaço.