Paulo Diz substitui Miguel Portela no ACES Entre Douro e Vouga ll

Paulo Filipe de Almeida e Silva Diz é o novo diretor do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte, substituindo Miguel Portela que tinha decidido não cumprir mais mandatos à frente deste organismo.

Miguel Portela, ex-diretor executivo do ACES Foto: DR

De acordo com despacho do Diário da República, Paulo Filipe de Almeida e Silva Diz foi designado para o cargo de diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do ACES Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte, pelo período de três anos, "atendendo à competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada evidenciadas na respetiva nota curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante".

Já Miguel Portela, que deixou recentemente o cargo de diretor executivo do ACES depois de ter cumprido três mandatos consecutivos justifica que "este tipo de responsabilidade não se deve eternizar. Ocupei o cargo ao longo de 10 anos".

Recorda ter herdado os serviços com "uma falta de recursos humanos, materiais e de organização muito grande". "Deixo uma máquina oleada e a trabalhar. É pelo menos o que eu sinto", referiu.

Com o último mandato marcado pela pandemia da covid-19 onde foi necessário "reinventar as nossas respostas todos os dias", Miguel Portela diz sentir "orgulho" pelo trabalho desenvolvido com a sua equipa.

"Saio de consciência tranquila, porque sempre me dediquei de alma e coração a esta tarefa".

Volta ao seu cargo de técnico de laboratório, no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, tarefa que se encontra já a exercer.

À responsabilidade do atual diretor executivo encontram-se as unidades de saúde de Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e São João da Madeira, com cerca de 119 mil utentes inscritos.

Da experiência profissional de Paulo Filipe Diz é destacado, na publicação do Diário da República, o desempenho de funções no SNS desde o ano de 2006: vogal executivo do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho E. P. E., desde agosto de 2019, diretor dos Serviços Financeiros do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E., de fevereiro de 2012 até julho de 2019, diretor dos Serviços Financeiros do Hospital Infante D. Pedro, E. P. E., de outubro de 2009 até fevereiro de 2012 e responsável pelo Gabinete de Auditoria Interna do Hospital Infante D. Pedro, E. P. E., entre setembro de 2006 e setembro de 2009.

É, ainda, professor Convidado (em acumulação de funções) no Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) desde janeiro de 2022 e na Universidade Lusófona do Porto entre fevereiro de 2016 e março de 2017.