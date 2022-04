Paulo Portas abriu exceção e foi votar em Nuno Melo

Delfim Machado Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo vice primeiro-ministro e líder do CDS-PP durante 16 anos, Paulo Portas, abriu uma exceção no costume de não interferir em questões internas do partido e foi a Guimarães votar em Nuno Melo, este domingo de manhã.

Paulo Portas está afastado da vida política desde 2015 e nunca votou em qualquer congresso desde então. Desta vez, quis abrir uma exceção e justificou porquê: "Nunca o tinha feito antes por imparcialidade, mas achei que eram circunstâncias absolutamente excecionais e queria dar um sinal, com o meu voto, de confiança e admiração pela coragem e determinação que o Nuno Melo revelou, candidatando-se a líder do CDS em circunstâncias tão hostis e adversas",

Ao lado de Nuno Melo, Paulo Portas desejou "sorte" ao novo presidente do CDS-PP na missão de "recuperar o partido" do resultado negativo das eleições legislativas de 30 de janeiro que arredaram os centristas da Assembleia da República. O ex-presidente lembrou que o CDS ficou numa situação "de alto risco", colocando-se dúvidas sobre a sua viabilidade "que nunca existiram ao longo de 47 anos".

Paulo Portas ressalvou, contudo, que este "é apenas um gesto" e "não significa um regresso à vida partidária" pois "tudo na vida tem um tempo". Do que viu no primeiro dia de congresso, Paulo Portas considerou que "o CDS deitou contas à vida e não fez ajustes de contas, e isso é um passo bom".

Recorde-se que o arqui-inimigo de Paulo Portas, Manuel Monteiro, também ex-presidente do CDS, declarou apoio a Nuno Melo e manifestou disponibilidade para fazer as pazes com Paulo Portas. Na resposta, Portas não quis alimentar o assunto: "Eu acho muito importante que o doutor Nuno Melo tenha um discurso de respeito por todos os passados do CDS. E estamos no século XXI em 2022, não estamos nos anos 90".

Das dez moções apresentadas ao 29º Congresso do CDS, apenas quatro foram a votos e a de Nuno Melo foi a vencedora com 73%. Este domingo decorrem as eleições para os órgãos nacionais, contudo só há uma lista para a Comissão Política Nacional, que é a de Nuno Melo, o que significa que o eurodeputado vai mesmo ser o próximo presidente do CDS-PP.

As escolhas de Nuno Melo

PUB

Assim, a lista única da Comissão Política Nacional tem como vice-presidentes Telmo Correia, Álvaro Castelo Branco, Ana Clara Birrento, Diogo Moura, João Varandas Fernandes , Maria Luísa Aldim e Paulo Núncio. O secretário-geral proposto é Pedro Morais Soares, o coordenador autárquico é Mário Araújo e Silva e a porta voz é Isabel Galriça Neto.

Para o Conselho Nacional há duas listas, uma afeta à ala de Nuno Melo que é encabeçada por Nuno Magalhães e outra afeta à oposição interna, liderada por Fernando Barbosa, onde estão os nomes de dois dos três candidatos derrotados à liderança do partido: Miguel Mattos Chaves e Bruno Costa.

O segundo dia do 29º Congresso do CDS-PP é, assim, uma espécie de consagração do novo líder, havendo apenas dúvidas quanto à composição do Conselho Nacional, nomeadamente quanto ao número de conselheiros que a lista de oposição interna consegue eleger.