Paulo Raimundo de visita à China a convite do Partido Comunista Chinês

JN/Agências Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma delegação do PCP dirigida pelo secretário-geral Paulo Raimundo inicia hoje uma visita à China a convite do Partido Comunista Chinês no âmbito "das relações de amizade" entre os dois partidos.

Em nota enviada às redações, os comunistas informam que a delegação deslocar-se-á até às cidades chinesas de Xangai, Hefei e Pequim.

Questionado pela Agência Lusa sobre a duração e o propósito da visita, o partido informou apenas que a mesma decorrerá durante esta semana, não adiantando uma data de regresso e acrescentou que ocorre no "quadro de intercâmbio de informação recíproca e melhor conhecimento da realidade da República Popular da China".

PUB

Os comunistas comunicaram também que, durante esta ida, "decorrerão conversações a diverso nível com dirigentes" do Partido Comunista da China e que darão informações adicionais sobre a viagem no final da visita.