Paulo Raimundo eleito secretário-geral do PCP por unanimidade

Paulo Raimundo foi eleito este sábado, por unanimidade, secretário-geral do PCP.

Margarida Botelho, membro do Comité Central comunista, comunicou a decisão aos jornalistas, revelando que o próprio Paulo Raimundo "entendeu não votar na sua eleição".

Na primeira eleição do agora ex-líder, Jerónimo de Sousa, em 2004, houve quatro abstenções. Embora, nas três eleições seguintes, Jerónimo não tenha recebido qualquer voto contra, em 2020 - o quinto sufrágio a que se apresentou - teve a discordância de um membro do Comité Central.

Tal como fez agora Paulo Raimundo, também Jerónimo prescindia de votar na sua própria eleição. Com esta decisão do PCP, Raimundo, de 46 anos, torna-se no primeiro secretário-geral nascido depois do 25 de Abril de 1974.