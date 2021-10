Paulo Rangel e passistas juntos antes do Conselho Nacional

Carla Soares Hoje às 18:27 Facebook

A dois dias do Conselho Nacional do PSD para marcar eleições diretas e analisar os resultados autárquicos, Paulo Rangel e vários passistas estarão, terça-feira à tarde, na apresentação do livro de Miguel Pinto Luz, sendo esperado também o próprio Pedro Passos Coelho.

O momento acaba por ser uma oportunidade para afirmar o eurodeputado como uma alternativa à liderança. O dia deverá ainda servir para discutir estratégias, quando está por definir o "timing" das diretas, que poderão ser remetidas para janeiro, também devido ao congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde participarão os autarcas do partido.

A apresentação do livro de Pinto Luz, que foi candidato contra o atual líder, tal como Luís Montenegro, será assim um momento que juntará, antes do Conselho Nacional de quinta-feira, quem está ao lado de Rangel, que mantém o tabu, sem dizer se avança, à semelhança do que tem feito Rui Rio. Segundo confirmou ao JN a assessoria do eurodeputado, Rangel estará na apresentação do livro.

Calendário difícil

Para além do congresso dos municípios, a 11 e 12 de dezembro, as diretas podem ser condicionadas, no fim de semana anterior, pelas iniciativas alusivas à morte de Francisco Sá Carneiro (dia 4 de dezembro). Fonte do partido disse ao JN que marcar as diretas para o fim de semana em que é recordado o antigo líder poderia ser visto como falta de respeito à sua memória e legado.

Entretanto, Rangel já conta com vários apoios, entre os quais os dois adversários de Rio nas diretas de 2020, embora ainda não o assumam. Por sua vez, Jorge Moreira Silva, apontado como putativo candidato, continua sem comentar.

Miguel Relvas, ex-ministro de Passos, que apontou Rangel como aquele que tem melhores condições para liderar o PSD rumo às legislativas, deverá fazer parte da lista de convidados, admitindo-se ainda que compareça Marques Mendes. Ângelo Pereira, líder da distrital do PSD de Lisboa, também é esperado na apresentação do livro "Voltar a acreditar na política", às 18 horas, em Lisboa.

No convite, é referida a presença do deputado Sérgio Sousa Pinto e do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que, logo após as autárquicas, garantiu que Pinto Luz não seria candidato. Ou seja, antes de também Luís Montenegro ter anunciado, em entrevista ao JN, que não iria encabeçar uma candidatura. É ainda referida no convite a presença de Nuno Sebastião, presidente da FeedZai, "um dos primeiros unicórnios portugueses". A empresa recorre à inteligência artificial para combater a fraude nos pagamentos.